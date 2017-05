In Altenburg ist eine vergrabene Frauenstatue ohne Kopf entdeckt worden. Bauarbeiter hatten die Figur in der vergangenen Woche gefunden, teilte die Stadtverwaltung am Freitag mit. Altenburgs oberster Denkmalschützer Jürgen Fröhlich schätzt, dass die zwei Meter hohe und etwa dreieinhalb Tonnen schwere Statue aus dem Barock stammt.

Die Statue am Fundort. Bildrechte: Stadt Altenburg