Die Leibniz Gemeinschaft drängt auf einen Führungswechsel am Leibniz-Institut für Alternsforschung in Jena. In einer Stellungnahme des Senats heißt es: "Das Aufsichtsgremium muss Wege finden, um die Führungskrise am FLI schnellstmöglich zu überwinden". Dann sei es die Aufgabe einer "neuen und unbelasteten Führung", das Institut zu reformieren. Das Insitut stecke wegen des nachgewiesenen Fehlverhaltens bei Tierversuchen in einer "gravierenden und grundlegenden Krise".

In seiner Stellungnahme würdigte der Senat der Leibniz Gemeinschaft aber auch, dass an dem Institut seit der letzten Evaluation im Jahr 2008 "vielfältige sehr gute, teilweise sogar exzellente Leistungen erbracht wurden", hieß es am Mittwoch in einer Mitteilung. Getrübt werde die Bilanz aber durch Rudolphs Fehlverhalten und die Vorwürfe wegen Verstößen gegen den Tierschutz. Deshalb habe der Senat Bund und Land empfohlen die Förderung zunächst auf drei Jahre zu begrenzen.



Die Stellungnahme des Senats ist Grundlage für die Entescheidungen der Gemeinsamen Wissenschaftskonferenz von Bund und Ländern. Evaluiert wurden neben dem FLI auch die Leibniz-Institute für Tropenmedizin in Hamburg, für internationale Schulbuchforschung in Braunschweig und für Europäische Geschichte in Mainz.