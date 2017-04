Saale-Orla-Kreis Erinnerung an Brückensprengung am Hohenwarte-Stausee

Mit einem lauten Knall ist am Mittwochabend an die Zerstörung der Brücke zwischen Linkenmühle und Altenroth vor 72 Jahren erinnert worden. Die Brücke über den Hohenwarte-Stausee war in den letzten Tagen des Zweiten Weltkrieges von deutschen Soldaten gesprengt worden, um den Vormarsch der Alliierten zu behindern. Daran erinnerte am Abend die seit zehn Jahren aktive Stausee-Initiative. Sie setzt sich auch für den Neubau der Brücke ein.