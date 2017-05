Romanautor und Lyriker Lutz Seiler erhält Thüringer Literaturpreis

Der in Gera geborene Schriftsteller Lutz Seiler erhält den Thüringer Literaturpreis 2017. Nach Informationen von MDR THÜRINGEN wird er für seinen Gedichtband "Pech & Blende" und seinen Roman "Kruso" geehrt. Die Auszeichnung wird an den Lyriker, Essayisten und Herausgeber am 21. September in Erfurt verliehen. Der Preis wird alle zwei Jahre an Schriftsteller vergeben, die eine enge Beziehung zu Thüringen haben. Er ist mit 12.000 Euro dotiert.

Lutz Seiler wurde in Gera geboren und lebt nach Angaben seines Verlags inzwischen in der Nähe von Berlin sowie in Stockholm. Bildrechte: IMAGO

Lutz Seiler hat sich in "Pech & Blende" mit dem Uranbergbau in seiner Heimat auseinandergesetzt. Mit seinem Roman "Kruso" habe er den in der Ostsee ums Leben gekommenen DDR-Flüchtlingen ein Denkmal gesetzt, heißt es in der Begründung der Jury, die MDR THÜRINGEN vorliegt.



Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (DIE LINKE) nannte Seiler in einer Stellungnahme der Staatskanzlei einen herausragenden Schriftsteller. Bereits in seinem Gedichtband "Pech & Blende" aus dem Jahr 2000 habe er den Bogen von seiner Herkunft in die Zukunft geschlagen. "Der Thüringer Literaturpreis 2017 ehrt mit Lutz Seiler einen Autor, der mit Lyrik, Essay und Roman ein Werk vorzuweisen hat, dessen Qualität in allen Gattungen und Genres besticht", sagte Ramelow laut der Stellungnahme.