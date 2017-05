Beim Aufstellen des Maibaumes sind am Montagnachmittag in Maua bei Jena sieben Menschen verletzt worden, einer davon schwer. Ein Rettungshubschrauber brachte den Schwerverletzten ins Krankenhaus. Wie ein Polizeisprecher MDR THÜRINGEN sagte, war beim Aufrichten des Baumes auf der Festwiese offenbar ein Zugseil gerissen. Die Landespolizeiinspektion Jena ermittelt zum Unfallhergang. 200 Zuschauer waren zum Zeitpunkt des Unglücks vor Ort.

Bereits am Sonntagabend war in Herschdorf im Saale-Orla-Kreis der Maibaum umgefallen. Ein 53-Jähriger hatte dem Feuerwehrverein Herschdorf beim Aufstellen des Baumes geholfen, dann löste sich laut Polizei ein Halteseil. Der Mann konnte sich nicht mehr rechtzeitig in Sicherheit bringen und wurde an den Beinen getroffen und dort schwer verletzt. Er kam per Rettungshubschrauber ins Krankenhaus.