Rund 1.000 Wissenschaftler, Studenten, Hochschulmitarbeiter und deren Familien haben sich an einer Demonstration für eine freie Wissenschaft in Jena beteiligt. Sie zogen am Samstagvormittag bei strömenden Regen durch die Innenstadt. Ein Sprecher der Universität Jena sagte: "Wir sind extrem froh, dass es uns gelungen ist, so viele Menschen zu mobilisieren."

In vielen Städten der Welt gehen Menschen am Sonnabend beim "March for Science" auf die Straße. Sie fordern die Anerkennung fundierter wissenschaftlicher Erkenntnisse, sprechen sich gegen deren Leugnung durch "alternative Fakten" aus und gegen politisch motivierte Gängelung von Forschung. Der Präsident der Universität Jena, Walter Rosenthal, sagte bei der Kundgebung in Jena: "Wenn Universitäten von der wissenschaftlichen Weltkarte verschwinden, Studierende inhaftiert und kritische Wissenschaftler mit Repressionen bedroht werden, betrifft das auch uns".

Jena ist Sitz einer Universität und einer Fachhochschule sowie von Fraunhofer-, Helmholtz- und Leibniz-Instituten, an denen viele ausländische Wissenschaftler forschen. An der Protestaktion beteiligten sich auch Vertreter anderer Thüringer Hochschulen und Forschungseinrichtungen. In Deutschland waren am Sonnabend Aktionen in mindestens 18 Städten geplant. Weltweit wollen sich mehr als 600 Städte an der Aktion beteiligen. Der Hauptprotestzug des "March for Science" soll direkt am Weißen Haus in Washington vorbeiziehen, dem Amtssitz des US-Präsidenten. Donald Trump hat sich offen gegen wissenschaftliche Erkenntnisse ausgesprochen - so zweifelt er am Klimawandel und an der Sicherheit von Impfungen.