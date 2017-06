Mit der Rückkehr in die 3. Fußball-Liga ändert der FC Carl Zeiss Jena seine Preispolitik für Heimspiele im Ernst-Abbe-Sportfeld. Wie der Verein am Sonntag mitteilte, werden die Punktspiel-Gegner in drei Kategorien eingeteilt, von denen die Kartenpreise abhängen. Die höchsten Preise müssen die Fans künftig bei Spielen gegen die ostdeutschen Vereine in der Liga berappen - Erfurt, Rostock, Zwickau, Chemnitz, Halle und Magdeburg. Die mittlere Preisklasse gilt für die tendenziell stärkeren der westdeutschen Gegner - Karlsruhe, Unterhaching oder Paderborn etwa. Am preiswertesten ist künftig ein Stadionbesuch bei Spielen gegen Vereine wie Aalen, Großaspach oder Werder Bremen II. Die Preise sind detailliert auf der Internetseite des FC Carl Zeiss aufgeführt. Zum Vergleich: Die bisherigen Preise für Heimspiele.