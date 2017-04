An einem Bahnübergang in Nöbdenitz-Lohma im Altenburger Land sind am Dienstag drei Menschen ums Leben gekommen. Nach Polizeiangaben kollidierte am späten Nachmittag ein Kleinbus mit einem Güterzug. Das Fahrzeug wurde den Angaben zufolge daraufhin hundert Meter mitgeschleift.

Unfallstelle Bildrechte: MDR/Arne Schein