Der Ballonflüchtling Peter Strelzyk ist tot. Er starb am Samstag im Alter von 74 Jahren nach langer Krankheit in einer Jenaer Klinik. Am 16. September 1979 gelang Strelzyk mit einem selbstgebauten Heißluftballon die Flucht über die deutsch-deutsche Grenze. Gemeinsam mit seiner Frau, zwei Söhnen und der befreundeten Familie Wetzel fuhr Peter Strelzyk von Pößneck aus über den Todesstreifen nach Bayern und landete auf einer Wiese beim oberfränkischen Naila. Die "Ostthüringer Zeitung" hatte als erstes bei Strelzyks Tod berichtet.

Bildrechte: dpa

Peter Strelzyk wurde 1942 in Oppeln in Oberschlesien geboren. Nach Kriegsende flüchtete er mit seinen Eltern in die spätere DDR und arbeitete nach seiner Zeit bei der NVA als Flugzeugmechaniker in einem Betrieb in Pößneck. 1966 heiratete er seine Frau Doris. Deren Bruder wurde verhaftet und verurteilt. Das und die Unfreiheit in der DDR gab den Anstoß für die Fluchtvorbereitungen. Gemeinsam mit dem Ehepaar Günter und Petra Wetzel schmiedeten die Strelzyks Pläne für eine Ballonflucht über die schwerbewachte innerdeutsche Grenze.



Zunächst probierten es Peter und Doris Strelzyk ohne das befreundete Paar. Sie scheiterten allerdings, als der Stoff nass wurde und der selbstgebaute Brenner versagte. Den beiden Familien gelang es schließlich, den Ballon technisch weiterzuentwickeln. Im zweiten Versuch überwanden sie schließlich die Grenze - vier Erwachsene und vier Kinder in einer Gondel. Ein Grenzposten sichtete den Ballon am 16. September kurz vor 3 Uhr. Gegen 3:50 Uhr verloren Grenztruppen und Volkspolizei das unbekannte Flugobjekt aus den Augen, wie aus Stasi-Berichten später hervorging.