Im vergangenen Jahr haben laut Autobahnpolizei in Thüringen "Planenschlitzer" aus geparkten Lkw Ladung im Wert von rund 192.000 Euro gestohlen. Im Jahr davor war der Wert der Beute mit rund 760.000 Euro viermal so hoch. Insgesamt sind im vergangenen Jahr 129 Lkw von Dieben durchsucht worden, im Jahr davor waren es 429 Fahrzeuge. Allerdings sei nur in der Hälfte der Fälle tatsächlich aus den Lkw etwas gestohlen worden, so die Polizei.