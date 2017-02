Die Diskussion um angeblichen Alltagsrassismus in Altenburg zieht immer weitere Kreise. Nachdem Oberbürgermeister Michael Wolf (SPD) am Montag dem Schauspielchef des Theaters Altenburg-Gera, Bernhard Stengele, "ein Spiel mit dem Feuer" vorgeworfen hatte, schossen nun Generalintendant Kay Kuntze und Theater-Geschäftsführer Volker Arnold zurück.

In einer Erklärung der beiden Theater-Funktionäre vom Dienstag heißt es, die Behauptung des Stadtoberhauptes, Stengele habe auf der Suche nach medialer Aufmerksamkeit die Stadt mit "rassistischen Denkweisen" in Verbindung gebracht, ziele völlig ins Leere. Kuntze und Arnold erklärten dazu, der Schauspielchef habe sich in den vergangenen Jahren sehr für ein weltoffenes Altenburg engagiert. Dass Stengele mit seinen Antworten auf Interviewanfragen der Stadt geschadet haben soll, "können wir nicht nachvollziehen".