Autoverkauf vorgetäuscht Betrugsopfer in Rudolstadt überfahren und tödlich verletzt

Nach einem brutalen Raub in Rudolstadt ist ein 68 Jahre alter Mann am Dienstag seinen schweren Verletzungen erlegen. Wie die Polizei mitteilte, wird nun gegen zwei 40 und 22 Jahre alte Männer wegen des Verdachts auf Totschlag ermittelt.

Die Polizei fasste zwei der beteiligten Männer im Raum Nürnberg. Bildrechte: dpa

Die mutmaßlichen Täter sollen dem 68-Jährigen und seinem 49 Jahre alten Sohn am vergangenen Freitag Hilfe bei einem Autokauf angeboten haben. Dazu trafen sich die Männer bei einem Autohandel in Rudolstadt. Nachdem die Opfer einem der Verdächtigen Geld ausgehändigt hatten, floh der Mann mit der Beute. Er stieg laut Zeugenaussagen in ein Fahrzeug und erfasste bei der Flucht den Vater und seinen Sohn. Der 68-Jährige wurde überrollt und schwer verletzt. Sein Sohn erlitt leichte Verletzungen. Sie sollen zudem um mehrere Tausend Euro betrogen worden sein.



Wenige Tage später fasste die Polizei zwei mutmaßliche Täter im Raum Nürnberg. Das Amtsgericht Gera erließ Haftbefehl. Nach einem dritten Mann, der mit im Fluchtauto gesessen haben soll, fahndet die Polizei noch.