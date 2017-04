Die Gerüche rund um die Schweinezuchtanlage RemPig in Remda (Landkreis Saalfeld-Rudolstadt) sollen die gesetzlichen Richtwerte überschreiten. Zu diesem Ergebnis kommt ein Gutachten, das die Bürgerinitiative Pro Remda in Auftrag gegeben hat. Laut dem beauftragten Sachverständigen André Zorn tritt die Geruchsbelastung an 20, teilweise auch 30 Prozent der Jahresstunden auf. Laut Gesetz darf sie aber nur an 10 bis 15 Prozent der Jahresstunden auftreten. "Das ist eine erhebliche Überschreitung der Grenzwerte", sagte Zorn. Seit zwei Jahren misst er die Luftströme im Ort, um herauszufinden wie oft es tatsächlich stinkt.