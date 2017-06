Die Behörden drohen im Bratwurststreit von Rodaborn mit Zwangsgeld. Der Präsident des Landesamtes für Bau und Verkehr, Markus Brämer sagte, er habe die Imbissbetreiberin Christina Wagner gebeten, den Verkauf von Würsten und Kaffee an Deutschlands erster Autobahnraststätte zu unterlassen. Wenn sie dem nicht nachkomme, werde demnächst das bereits angedrohte Zwangsgeld festgesetzt. Wagner sagte, sie werde das in Aussicht gestellte Zwangsgeld "auf keinen Fall" bezahlen. Notfalls gehe sie lieber in Haft.