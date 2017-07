Mit rund 100.000 Besuchern hat das Rudolstadt-Festival in diesem Jahr einen neuen Rekord erreicht. Das sagte Festivalleiterin Petra Rottschalk bei der Abschluss-Pressekonferenz am Sonntag. Vor allem beim Eröffnungskonzert am Donnerstagabend mit Amy Macdonald und am Samstag sei der Ansturm am größten gewesen. Am dritten Festivaltag musste der Verkauf von Tagestickets gegen 14 Uhr aus Sicherheitsgründen gestoppt werden.