Krümel ist eine aufgeweckte Labradorhündin, der man den Spieltrieb richtig anmerkt. Aufgeregt wedelt sie mit dem Schwanz, als sich Dennis Dietz mit der Leine nähert. "Es ist ja gut, dass sie so ein lebhaftes Wesen hat", sagt Dietz, "aber bei der muss ich echt disziplinierter sein." Dennis Dietz bildet Blindenführhunde aus. Während einer neunmonatigen Ausbildung lernen die Tiere, später einen Sehbehinderten im Alltag sicher zu führen. Besonders gut eigenen sich Rassen wie Labrador Retriever, Golden Retriever und Schäferhunde. Diese Hunde haben gute Eigenschaften als Führhund. Weder Menschen noch andere Dinge dürfen ablenken. Daher ist es besonders wichtig, dass die Hunde ruhig bleiben, freundlich sind, andere Menschen mögen und im Stadtverkehr gelassen bleiben. "Auch wenn man das bei Krümel noch nicht so merkt: Sie hat wirklich gute Anlagen zum Führhund", erklärt Dietz lachend.

Dennis Dietz gibt seinem Hund beim Laufen über eine Wippe Anweisungen. Bildrechte: Robert Weinhold Im thüringischen Tautendorf hat der 28-Jährige im Oktober 2015 seine Blindenführhundschule mit angegliederter Familienhundeschule eröffnet. Der Hof seiner zukünftigen Schwiegereltern bietet genügend Platz: für den Ausbildungsplatz und damit sich die angehenden Führhunde neben der Arbeit auch austoben können. Und gearbeitet wird hier Montag bis Freitag - jeden Tag zwei Mal. Derzeit befinden sich bei Dietz zwei Labradore in Ausbildung. "Ich könnte mehr Tiere aufnehmen", erklärt der großgewachsene Mann, "aber darunter leidet dann die Qualität. Ich mache das lieber in Ruhe, damit die Hunde eine gute Ausbildung haben." Denn diese ersetzen das Sehorgan ihrer Halter und müssen daher in drei Bereichen richtig gut funktionieren: Im Führbereich, in der Unterordnung und im Freizeitbereich.

50 Befehle für den Hund

Ein Halter dirigiert den später fertig ausgebildeten Hund mit rund 50 Befehlen - den Hörzeichen. Die Hunde müssen sogenannte Nahziele wie Gehsteige, Boden- und Seitenhindernisse wie zum Beispiel Trafo-Häuschen oder herumliegende Äste, Treppen, Türen, Parkbänke und vieles mehr erkennen. Den Führbereich übt Dietz erst in Tautendorf und später in Städten wie Stadtroda, Jena oder auch mal Leipzig. "Zum einen habe ich hier mein Abitur gemacht", sagt der gebürtige Jenaer. "Zum anderen gibt es auch sehbehinderte Studenten und da eignet sich Leipzig sehr gut zum Üben." Außerdem seien in der Stadt immer viele Menschen unterwegs.



Das Nahzielführen übt Dennis Dietz mit Krümel heute tatsächlich in Leipzig an der Bushaltestelle. Dazu muss der Hund neben ihm sitzen und seine Aufmerksamkeit haben. Dann klopft Dietz mit einem Würstchen auf die Bank und sagt: "Such Bank". Das wiederholt er so lange, bis Krümel mit den Vorderpfoten auf die Bank springt. Zur Belohnung gibt es - natürlich - das Würstchen. Eine große Freude für Krümel. Alle Nahziele werden mit "Such" angekündigt: Such Ampel, Such Treppe, Such Bord. Das bedeutet, der Hund soll die Bordsteinkante suchen.

Blindenführhunde von Krankenkassen bezahlt

Blindenführhunde sind nach dem Sozialgesetzbuch (SGB) ein Hilfsmittel für Sehbehinderte und müssen von den Krankenkassen bezahlt werden. Dafür bekommen die Ausbilder in Deutschland zwischen 20.000 und 24.000 Euro - je nach Kasse und Leistung. Wieviele Blinde und Blindenführhunde es in Deutschland gibt, wird nicht erfasst. Nach Angaben des Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverband e.V. (DBSV) gab es in Deutschland im Jahr 2002 etwa 164.000 sehbehinderte Menschen. Wie viele davon einen Führhund haben, ist nicht erfasst. Auch Blindenführhundausbilder sind nicht staatlich geprüft. Lediglich die Gespannprüfung - also die Zusammenarbeit zwischen Blinden und Hund - wird von Prüfern der Krankenkasse vorgenommen.

Dennis Dietz mit seiner Labradorhündin an einer Führkonstruktion. Bildrechte: Robert Weinhold Um einen Blindenführhund zu erziehen, braucht der Ausbilder ein gutes Bauchgefühl, viel Ruhe und Verbundenheit zur Natur. Das alles hat Dennis Dietz. Bei Wind und Wetter draußen zu sein, macht ihm nichts. Und dass er ein gutes Gespür für Tiere besitzt, hat der Thüringer vor ein paar Jahren festgestellt. "Viele Blindenführhundschulen geben die Hunde im ersten Lebensjahr an Paten ab", erklärt Dietz. "Da meine Partnerin und ich gerne einen Hund haben wollten, haben wir uns zum Austesten für ein Leben mit Hund für ein solches Patenprogramm angemeldet." In dieser Zeit stellte Dietz fest, dass er nicht nur mit Hunden umgehen kann, sondern auch talentiert ist. Nach seinem Abitur hat Dietz in einer Hundeschule gelernt, wie man Führhunde ausbildet. Vor zwei Jahren dann hat er sich dann in Tautendorf selbstständig gemacht. Das Patenprogramm bietet Dietz nicht an. "Die Hunde sollen von Anfang an auf ihre Rolle geprägt werden", so Dietz. "In den meisten Patenfamilien werden die Hunde total verwöhnt. Das ist gut für den Hund, macht es aber in der Ausbildung später schwerer."

Der Wald ist nicht weit

Neben dem großen Hof, wo die Hunde einen eigenen Spielplatz im Garten haben, ist die Lage in Tautendorf noch aus einem anderen Grund vorteilhaft: Der Wald ist schnell erreichbar. Hier kann Dietz mit seinen Hunden das Freizeitverhalten üben. Krümel tollt fröhlich an der langen Leine durch den Matsch. Dann rennt sie aufgeregt um den nächsten Baum. "Jetzt hat sie sich schon wieder verheddert", korrigiert Dietz. "Naja, die lernt das schon noch." Und während er versucht, die Leine zu entknoten, hat Krümel schon etwas hinter dem nächsten Baum entdeckt.