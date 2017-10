Der Fahrer hat die Warnblinkanlage angeschaltet und die Motorhaube geöffnet - die Thüringer Tunnelleitstelle hat ihn schon im Blick. Der Jagdbergtunnel der A4 bei Jena gilt als einer der sichersten in Deutschland: 100 Kameras helfen den Mitarbeitern der Leitstelle, um sofort reagieren zu können. "Es ist kein Drama, wenn ein Auto im Jagdbergtunnel liegen bleibt", sagt Tunnel-Manager Gerhard Wahl. Die Einsatzpläne für solche Fälle funktionieren. "Wir müssen dann eben eine Fahrspur sperren", erklärt Wahl. Den Tunnel ganz schließen zu müssen, das komme nur sehr selten vor.

Sicherheitstechnik bestand im wörtlichen Sinnen Feuerprobe

Der ausgebrannte Lkw nach dem Auffahrunfall im Jagdbergtunnel 2016. Bildrechte: MDR / Johannes Krey Seit drei Jahren, seit dem 30. Oktober 2014 rollt der Fahrzeugverkehr auf der Autobahn 4 westlich von Jena durch die beiden Röhren des Jagdbergtunnels. In den drei Jahren seither hat es eine - im wörtlichen Sinne - hoch brenzlige Situation gegeben: Ein Sattelzug fuhr auf einen anderen Lastwagen auf, das Fahrerhaus ging in Flammen auf. Der Brand konnte dann jedoch nicht mehr auf die Ladefläche übergreifen - dafür sorgten die automatische Feuerlösch-Anlage im Tunnel und die sofort anrückende Freiwillige Feuerwehr aus Bucha. Nur eine halbe Stunde nach dem ersten Notruf war das Feuer gelöscht. Am Tunnel selbst entstanden geringe Schäden, die in verkehrsschwachen Stunden repariert werden konnten. Aber der Unfall machte einmal mehr auf eine Gefahr aufmerksam: Autofahrer fahren zu dicht auf, viel zu oft wird gedrängelt.

Abstandsmessanlage seit 2016 in Betrieb

An der Ostzufahrt zum Tunnel können Geschwindigkeit und Abstand der Fahrzeuge mit Kameras erfasst und dokumentiert werden. Bildrechte: MDR/Marian Riedel Am 6. Oktober 2016 - keine zehn Wochen nach dem LKW-Brand in der Röhre Richtung Eisenach - ging am Jagdbergtunnel eine Kontroll-Anlage in Betrieb, die Raser und Drängler bändigen soll. Schon vor den Tunneleinfahrten erfassen Kameras die anrollenden Autos. Neben dem Tempo werden auch die Abstände gemessen. Mit einer speziellen Software können Verstöße auf Datenträgern gespeichert werden. diese Datensätze werden in der Zentralen Thüringer Bußgeldstelle in Artern ausgewertet und wenn nötig geahndet. Es gehe nicht um Abzocke oder Geldschneiderei, hatte Holger Schulz von der Landespolizeidirektion in Erfurt schon bei der Inbetriebnahme der etwa 700.000 Euro teuren Kontroll-Technik beteuert.

Tempo-Spitzenreiter bretterte mit 245 durch die Röhe

Innerhalb kürzester Zeit zeigte sich, dass es offenbar wirklich notwendig ist, mit ausgeklügelter Technik Druck zu machen, um die Sicherheit aller Fahrer auf der Autobahn und im Tunnel zu verbessern. "Bei den Tempo-Sündern hatten wir im Jagdbergtunnel einen absoluten Spitzenreiter ", erzählt Christian Cohn von der Autobahnpolizei. "Der ist mit 245 Stundenkilometern durch die Röhre Richtung Dresden gebrettert." Und: Die Abstandsmess-Anlage lieferte schon in den ersten Monaten nach Aufschaltung so viele Datensätze, dass die Auswerter nicht mehr hinterher kamen.

Im April 2017 hatte sich ein ganzer Berg von rund 8.000 nicht bearbeiteten Verdachtsfällen angehäuft. Die Kontrolltechnik musste deshalb zeitweilig sogar abgeschaltet werden. Jetzt laufen europaweite Ausschreibungen, um zu beiden vorhandenen noch zusätzliche Auswertegeräte anzuschaffen. Das Personal zur Auswertung sei bereits um drei Beamte aufgestockt worden, sagt Christian Cohn.

Tunnel sorgt für weniger Staus und Unfälle