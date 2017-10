Prunkvoller Saal auf Schloss Hummelshain Bildrechte: MDR/Axel Hemmerling

Die Summe ist im Grundbuch als Grundschuld eingetragen - damit also nicht verloren. Schon lange abgeschrieben hat die LEG dagegen die ursprüngliche Forderung an Rothe und seine Firmen, am Standort über vier Millionen Euro zu investieren. Ohne erkennbaren Widerstand ließ die LEG Fristen verstreichen, wonach das Schloss wieder in Landesbesitz gegangen wäre - weil Rothe vertragsbrüchig war. An einer Rücknahme hatten in den vergangenen Jahren weder LEG noch Landesregierung ein Interesse.



Die aktuelle Landesregierung hat dagegen wiederholt erklärt, bedeutsame Kulturgüter erhalten zu wollen - und Geld in die Hand nehmen zu wollen, um Fehler aus der Vergangenheit zu korrigieren. Die LEG hatte selbst eingeräumt, beim Verkauf von Hummelshain die Bonität des Leipzigers nicht ausreichend geprüft zu haben. Nun strebt die LEG die Zwangsvollstreckung gegen Rothe an. Ministerpräsident Bodo Ramelow nannte das Vorhaben den "ersten Schritt", um für das Schloss eine tragfähige Lösung zu finden.