Fuad Al-Sakr und seine Frau Maryam Sharbo haben Angst. Zurück nach Bulgarien - für die Eltern von vier kleinen Söhnen wäre das ein Albtraum. Seine Frau sei dort mehrfach angegriffen, einmal sogar mit einem Messer attackiert worden, erzählt Familienvater Fuad Al-Sakr. Die Eltern mussten mit ihren Kindern während des Asylverfahrens in einem Lager leben. Schließlich flohen sie im Januar 2014 weiter nach Deutschland. Doch ihr Asylantrag wurde hier abgelehnt, denn in Bulgarien waren sie als Flüchtlinge anerkannt worden. "Wir sind Deutschland sehr dankbar", sagt Fuad Al-Sakr heute. "Wir respektieren das deutsche Gesetz." Aber in Bulgarien drohe seiner Familie die Obdachlosigkeit. Dorthin soll die Familie nun zurück - so will es das Gesetz.

Systemische Mängel im bulgarischen Asylsystem

Auch Madlen Pieter-Junge von der zuständigen Ausländerbehörde in Schleiz sieht die drohende Abschiebung der Familie kritisch. Das bulgarische Asylsystem weise systemische Mängel auf, die die Rechte von Flüchtlingen zum Teil elementar bedrohten, sagt sie. Gerade anerkannten Flüchtlingen drohe dort die Obdachlosigkeit, weil sie keine staatliche Unterstützung mehr erhielten. Zugang zum Arbeitsmarkt oder Gesundheitsversorgung seien damit unmöglich. "Es gibt auch in Bulgarien keinerlei Hilfs- oder Integrationsprogramme, deswegen sehen wir das momentan als unbillige Härte an, die Familie nach Bulgarien zurückzuschieben", sagt Madlen Pieter-Junge.

Familie hat sich integriert

Maryam Sharbo mit zwei ihrer Söhne auf dem Spielplatz (Mai 2016) Bildrechte: MDR/Johanna Hemkentokrax Im Moment versuche man einen Weg zu finden, dass die Familie in Deutschland bleiben kann, eine Abschiebung sei die allerletzte Option. Für die Mitarbeiterin der Ausländerbehörde, die die Familie seit deren Ankunft in Deutschland kennt, sind die Sharbo-Al Sakrs ein Beispiel für gelungene Integration.



"Herr Al-Sakr hat beispielsweise die deutsche Sprache sehr schnell sehr gut gelernt, hat einen Führerschein gemacht und sogar Arbeit gefunden in einem örtlichen Handwerksbetrieb", sagt Pieter-Junge. "Auch die Kinder gehen zur Schule, gehen in den Kindergarten, haben schnell Freunde gefunden und auch die Sprache gelernt. Also sehr gute Integrationsbemühungen." Soviel Engagement erlebe sie nicht täglich.

Neues Zuhause in Deutschland