Eine angepasste Frau war sie wohl nie. Nach ihrem Studium an der Medizinischen Akademie in Erfurt, die sie selbst im Nachhinein als "patriarchale Hochschule" bezeichnet, arbeitet sie auf einer psychiatrischen Station bei Leipzig. Sie promoviert kurz vor der Wende. In ihrer Dissertation bemängelt sie die Bedingungen, denen Patienten in der DDR ausgesetzt sind. Sie kritisiert den baulichen Zustand der Kliniken, die fehlenden Betreuungsangebote zur Integration der Kranken.

1989 macht sie sich in Erfurt einen Namen bei der Besetzung der Stasi-Zentrale. Sie tritt für einen Stopp der Aktenvernichtung ein. Sie organisiert eine Bürgerbewegung für Frauen und sitzt im Erfurter Stadtparlament. Bald ist sie enttäuscht von den Ergebnissen der friedlichen Revolution. Sie hält die Zustände in der Bundesrepublik für eine Scheindemokratie. Die von ihr initiierten Frauennetzwerke, so sagt sie später, hätten nicht die erhoffte gesellschaftliche Kraft entfaltet. 1991 legte sie ihr Mandat nieder. Ein Jahr später erhält sie den Elisabeth-Norgall-Preis. Dieser Preis wird Frauen verliehen, die sich an besonderen Hilfsprojekten beteiligen, ohne dafür sonstige große Aufmerksamkeit zu erhalten.

Auf der Suche nach anderen Gesellschaftsentwürfen

Bis zum Ende der 1990er-Jahre arbeitet sie nach ihren Angaben in einer eigenen Psychotherapiepraxis. Dort betreut sie eigenen Angaben zufolge vornehmlich Frauen, denen Gewalt zugefügt wurde. Dann steigt sie aus. Gemeinsam mit ihrer heutigen Lebensgefährtin geht sie nach Schweden in einen kleinen Ort in der Wildnis nahe der norwegischen Grenze. Sie sucht nach anderen Gesellschaftsentwürfen, die vor allem die Rechte von Frauen stärken, und nach neuen Wegen des Heilens, wie sie später sagt.

Sie reist nach Nordamerika, Australien und Neuseeland und befasst sich, so erzählt sie in Interviews und ihren Schriften, mit der Rolle von Frauen und Müttern in der Menschheitsgeschichte, mit Kulturen von Ureinwohnern. Sie verfasst Bücher, teilweise gemeinsam mit ihrer Partnerin, die ebenfalls mit Frauen therapeutisch arbeitet. Die beiden tragen neue Namen. Im Jahr 2007 gründen beide einen Verein, der die Rolle von Müttern in der Gesellschaft stärken will. Familienangehörige gehören zum Verein, und auch Frauen, die sie aus ihren Netzwerken kennen. Aktiv ist die Ärztin auch im Internet, in sozialen Medien, wo sie ihre Ansichten verbreitet. Als Psychiaterin im klassischen medizinischen Sinn arbeitet sie nicht mehr, ihre Approbation behält sie jedoch - bis heute.

Im überwiegenden Teil der Menschheitsgeschichte, so verkündet die Ärztin, haben Frauen, Mütter, eine bedeutende Rolle gespielt. Erst in jüngster Zeit regierten Männer. Mit angeblich gravierenden Folgen. In einer Schrift von 2012 heißt es, dass jede zweite Frau auf der Welt sexuell belästigt werde, jede dritte werde vergewaltigt. Die Täter seien fast ausschließlich Männer. Beweise für ihre Thesen nennt sie nicht.

Verein für "mütterliche Werte"

Mit der Gründung ihres Vereins wohnen die beiden Frauen in Thüringen, in einer Mühle. Im Internet laden sie ein zu regelmäßigen Treffs, zum gemeinsamen Singen, Sprechen, Meditieren, Trommeln. Sie bieten therapeutische Leistungen an. Im Ort gilt die Ärztin als nette freundliche Frau. In der Mühle wohnen auch Kinder, die beiden übernehmen die Obhut von zwei Pflegekindern. In der Region sind sie bekannt. Sie treten auf bei Diskussionsveranstaltungen und kämpfen im Namen ihrer Pflegekinder für bessere Unterstützung durch staatliche Stellen. Regelmäßig führt das zu Konflikten mit den Behörden. Die Ärztin hält die zuständigen Stellen im Kreis für den Umgang mit Pflegefamilien für inkompetent und gleichgültig. Im November 2009 ehrt die Stadt Erfurt die Ärztin. Für ihre Leistungen zur Wendezeit soll sie sich mit anderen Bürgerrechtlern ins Goldene Buch der Stadt eintragen. Die Ärztin lehnt ab. Sie möchte den Preis erst dann annehmen, "wenn die Ziele, für die sie damals auf die Straße ging, tatsächlich erreicht seien".

Was geschah hinter dieser Tür? Bildrechte: MDR/Steffi Magiera Eine Zeit lang wohnt offenbar auch eine ältere Frau mit ihren beiden erwachsenen Kindern in der Mühle. Offenbar fördern Gespräche mit der Ärztin einen möglichen Missbrauch zu Tage: Angeblich seien die ältere Frau und ihre Kinder von dem Vater der Frau sexuell missbraucht worden. Eines Tages besucht eben jener Familiengroßvater die Mühle. Gesundheitlich ist er, so sagen später die Ermittler, angeschlagen. Was dann passiert, ist strittig. Nach Angaben der Ärztin und ihres Anwalts versuchen die Frauen, den Mann zu einer Stellungnahme zu bewegen, um damit einen Missbrauch "konfliktarm" zu verarbeiten.

Der Ärztin drohen bis zu 15 Jahren Haft

Die Staatsanwaltschaft sieht das anders. Demnach wurde der 83-Jährige in der Mühle eingesperrt, geschlagen und zu Aussagen genötigt. Später soll er gezwungen worden sein, sein Vermögen den Frauen zu überschreiben. Die Ärztin und die Frau fahren - der Anklage zufolge - in die Wohnung des Vaters und nehmen 45.000 Euro und Wertsachen mit sich. Im Oktober 2016 erscheint laut Anklage der geschiedene Mann der Frau in der Mühle. Bei seinem Eintreffen, so die Ermittler, stürzen sich die Ärztin, ihre Lebensgefährtin und deren Tochter auf ihn, fesseln ihn mit Gürtel und Seilen an einem Stuhl, schlagen ihm die Nase blutig. Der Anklage zufolge soll auch er den möglichen Missbrauch gestehen. Der geschiedene Mann weigert sich. Unter Gewaltandrohung, so die Anklage, händigt er der Ärztin Autoschlüssel und Handy aus, nun kann er nicht mehr fliehen. Dann informieren die Frauen die Polizei über den mutmaßlichen Missbrauch und den vermeintlichen Täter. Vater und Ex-Mann kommen frei.

Das Geschehen wird immer verworrener. Kurz darauf wird die Ärztin von der Polizei aus der Mühle abgeholt. Sie kommt in Untersuchungshaft. Der Vorwurf wiegt schwer. Die Staatsanwaltschaft spricht von erpresserischem Menschenraub. Der Ärztin droht eine Strafe von bis zu 15 Jahren Haft. Gleichzeitig führt die Staatsanwaltschaft Gera auch Ermittlungen gegen die anderen Beteiligten - gegen die Frau und die Lebensgefährtin der Ärztin. Zumindest sollen sie die Ärztin bei ihren Taten unterstützt haben. Die Mühle wird von den Ermittlern durchsucht. Videos von den Gesprächsrunden und Kontoauszüge werden gesichert. Auch gegen das mögliche Opfer, den Vater der Frau laufen Ermittlungen. Möglicherweise hat er tatsächlich seine Tochter und die Enkel missbraucht. Die Staatsanwaltschaft in Gera jedoch geht davon aus, dass dieser Vorwurf von der Ärztin manipuliert wurde.

Anfang September soll nun der Prozess beginnen. Bereits jetzt sind 15 Verhandlungstage angesetzt. 34 Zeugen sollen geladen werden. Intern heißt es unter den Ermittlern, einfach werde es nicht.

Über dieses Thema berichtet MDR THÜRINGEN auch im Programm: MDR THÜRINGEN - das Radio | Fazit | 09.08.2017 | ab 18:00 Uhr

MDR THÜRINGEN JOURNAL | 09.08.2017 | 19:00 Uhr