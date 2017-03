Geschwindigkeitskontrollen Stadt Saalfeld blitzt Temposünder aus Fenster heraus

Die Stadt Saalfeld jagt Temposünder seit Anfang der Woche auch mit einem mobilen Fenster-Blitzer. Er kommt vor allem in schmalen Straßen der Innenstadt zum Einsatz, wo herkömmliche Messgeräte nicht aufgestellt werden können, sagte der Pressesprecher der Stadt, Christopher Mielke. In dieser Woche sei die Technik zum ersten Mal getestet worden. In einem Fenster des Stadtmuseums in der Brudergasse sei der neue Blitzer aufgestellt worden.

Fenster-Blitzer für drei Jahre gemietet

"Normalerweise müssen Blitzer in mindestens hundert Meter Entfernung aufgestellt werden", sagt Mielke. Die neue Technik mache einen deutlich geringeren Abstand zum Verkehr möglich. Das Ordnungsamt habe sich für die Stelle in der Brudergasse entschieden, weil es dort in einer Tempo-20-Zone bereits mehrere Fahrradunfälle gegeben hatte. "Der Blitzer wird dort aufgestellt, wo Unfallschwerpunkte sind", sagte Mielke. Also vor allem an gefährlichen und engen Stellen, zum Beispiel vor Kindergärten oder in 20-er und 30-er Zonen in der Innenstadt.

Achtung, Autofahrer: In Saalfeld blitzt es jetzt auch aus Häusern heraus. Wer sich an das Tempo-Limit hält, dem kann nichts passieren. Bildrechte: Felix/Facebook-Seite "Blitzer Saalfeld und Umgebung" Der neue Blitzer soll künftig aber nicht nur in Fenstern, sondern auch an schmalen Stellen auf Straßen aufgestellt werden - dort, wo kein Auto mit einem mobilen Blitzer parken kann. Gemietet habe die Stadt den Fenster-Blitzer für drei Jahre. Das Gerät sei die ganze Woche über im Einsatz - auch am Wochenende und in den frühen Morgenstunden.



Der Fenster-Blitzer hatte in den vergangenen Tagen bereits in den sozialen Medien für Aufmerksamkeit gesorgt. In der Facebook-Gruppe "Blitzer Saalfeld und Umgebung" reagierten Nutzer mit Unverständnis: Viele sprachen von dreister Abzocke, manche wiesen auf Punkte in der Stadt hin, wo das Blitzen aus ihrer Sicht eher angemessen wäre - Kindergärten und Schulen zum Beispiel. Andere nehmen's mit Humor: "Fehlt nur noch, dass die das Ding als Großmütterchen verkleiden, die am Fenster guckt", schreibt ein Nutzer.