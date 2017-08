Kreis Saalfeld-Rudolstadt Menschen sollen Biber getötet haben

Kadaver eines der getöteten Biber an einem Fluss. Bildrechte: Nabu Thüringen

Der Naturschutzbund Nabu verurteilt die mutmaßlichen Biber-Tötungen. Der stellvertretende Landesvorsitzende Martin Schmidt sagte, "wir sind sehr bestürzt über diese Vorfälle und fordern die zuständigen Behörden auf, entschlossen gegen illegale Bibertötungen vorzugehen und die Täter entsprechend strafrechtlich zu verfolgen". Schon im April sei bei Adelhausen (Landkreis Hildburghausen) ein Biber erschossen worden. "Dies ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat", so Schmidt. Laut Nabu erbringt der Biber großartige Leistungen für das Ökosystem und die Gesellschaft.



Einige Thüringer Landwirte sahen das zuletzt anders und klagten über Schäden, die die kleinen Nager anrichten. Vorwurf: Die Tiere stauen Bäche an, setzen Äcker unter Wasser und naschen von der Ernte. Die Linke forderte deshalb bereits, Bauern zu entschädigen.



An der Saale haben sich seit zehn Jahren wieder besonders viele Biber angesiedelt. Nach Angaben des Umweltministeriums gibt es in Thüringen mittlerweile wieder über 300 Tiere in etwa 80 Revieren. Der Biber ist streng geschützt. Anders als in manchen anderen Ländern darf er in Thüringen nicht gejagt werden.