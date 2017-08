Saalfeld Großbrand in der ehemaligen Nähmaschinenfabrik

Die ehemalige Nähmaschinenfabrik in Saalfeld ist am Mittwochabend in Flammen aufgegangen. Möglicherweise haben Kinder das Großfeuer verursacht. Nach Angaben der Polizei hatten Zeugen vier Kinder oder Jugendliche in der Nähe der leerstehenden Lagerhalle gesehen. Die Kriminalpolizei konnte die Brandursache noch nicht ermitteln. Durch den Brand wurde das komplette Dach zerstört.