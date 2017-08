Pumpspeicherwerke - wie hier das Pumpspeicherwerk Hohenwarte - dienen zur Stromerzeugung und -speicherung. Bildrechte: MDR/Loréne Gensel

Wichtigster Grund für die Verzögerung des Planungsstarts sind nach Angaben von Stephan Grafen die Rahmenbedingungen auf dem Strommarkt und in der Energiepolitik. Die seien derzeit nicht so, dass sich der Neubau eines Wasserspeicher-Kraftwerkes rentiere. Bei Strabag gehe man aber weiter davon aus, dass sich dies bis 2024/25 ändern wird. Bis dahin soll das Kraftwerk am Netz sein. Als Termin für den Baustart hatte der Konzern zuletzt das Jahr 2020 genannt. Derzeit, so Grafen, sei WSK Puls als Projektträger für das Pumpspeicherwerk nicht im Gelände rund um Leutenberg und Probstzella unterwegs. Für Oktober sei aber die Erkundung des Baufeldes aus der Luft geplant. Dafür wolle man Drohnen einsetzen. Die Termine der Flüge würden in der Region rechtzeitig bekannt geben.