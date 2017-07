Saalfeld Betrunkene wollen Tankstelle anzünden

Zwei Männer haben an einer Tankstelle in Saalfeld (Kreis Saalfeld-Rudolstadt) Benzin in Brand gesetzt. Nach Angaben der Polizei ließen der 28-Jährige und 40-Jährige am Mittwoch Benzin aus einer Tanksäule ab und zündeten es mit einem Feuerzeug an. Glücklicherweise habe sich das Feuer nicht weiter ausgebreitet. Zeugen alarmierten die Polizei.