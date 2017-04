Schleiz Vierjähriger Junge steckt Wohnung in Brand

Ein vierjähriges Kind hat am Sonntag einen Brand in einem Schleizer Mehrfamilienhaus ausgelöst. Nach Polizeiangaben hantierte der Junge unbeaufsichtigt mit einem Feuerzeug und steckte dabei Spielzeug in Brand. Die Feuerwehr rettete den Vierjährigen, seine beiden Geschwister im Alter von einem und sechs Jahren und den Vater über das Dachgeschoss. Sie alle kamen mit Rauchvergiftungen in ein Krankenhaus, konnten es inzwischen aber wieder verlassen.