Noch in diesem Jahr könnten auf Schloss Crossen an der Elster wieder Veranstaltungen stattfinden. Nach dem Kauf des Schlosses durch die Stadt Bad Köstritz sagte deren Bürgermeister Dietrich Heiland (CDU) MDR THÜRINGEN, es sei das Ziel, das historische Gebäude kurzfristig wieder zu beleben. So könnten im Festsaal schon bald Konzerte stattfinden. Auch könnten im Bettenhaus Übernachtungen angeboten werden. Seine Stadt habe sich zum Kauf des leerstehenden Schlosses entschieden, damit es "nicht in die Hände von Spekulanten oder Extremisten fällt", erklärte Heiland.

Investition in die Zukunft

Schrittweise Sanierung geplant