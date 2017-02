Zum Besichtigungstermin an diesem trüben Februartag sind eine Handvoll Männer und Frauen gekommen. Einige von ihnen haben eine längere Anfahrt hinter sich. Autokennzeichenaus Berlin, dem Rheinland und Magdeburg rollen auf den Vorplatz. Der Chef des Sicherheitsdienstes persönlich hat das Tor aufgeschlossen, um die Besucher reinzulassen. Ob sich unter Anwesenden tatsächlich ein zukünftiger Schlossherr befindet, lässt sich an diesem Nachmittag nicht einmal erahnen. Fragen rund ums Objekt sind an den Thüringer Repräsentant des Auktionshauses zu richten.

Zwei Stunden lang geht es durch um-genutzte Kavaliershäuser, Wirtschaftsräume, nüchterne Internatsgebäude aus den 1960 Jahren und - zum krönenden Abschluss - durch das Schloss. Es geht unzählige Treppen hinauf und hinab, in offene Dachstühle und teilweise unbeleuchtete Keller. Von Bunkerräumen im Keller bis hoch hinauf zur Turmspitze. In der Luft hängt der Geruch von Marderkot und Taubendreck, nach feuchtem Holz, nassen Gemäuern und viel Staub.

Allein der Festsaal im Südflügel des Schlosses zeugt noch fast ungebrochen von adeligen Zeiten: ein Saal über zwei Stockwerke, reich ausgestattet mit Decken- und Wandmalereien von Giovanni Francesco Marchini. Der Italiener gilt als Meister der barocken Illusions-Malerei. Die selbst für Laien sichtbaren Schäden an seinen Arbeiten halten sich in Grenzen.

Wer für diese Immobilie eine Zukunft will, braucht nicht nur Geld, sondern auch Mut und Leidenschaft. Eine Spur davon lässt unter den Anwesenden an diesem Tag nur einer erkennen: Ein etwa Mitte Fünfzig-Jähriger, der sich während des Rundgangs mal als Architekt und Sanierer von Altbauten in Berlin und Mainz, mal als Immobilienmacher in Sachsen vorstellt. Offenkundig hat er einen Blick für Holzwurm-Schäden und Senkungs-Risse. Im Schloss-Hof platziert er gedanklich schon mal Brunnen und große Pflanzen. Er ist auch der einzige, der am Ende nach dem Verbleib der alten Bau-Pläne fragt. "Ansonsten kann ich hier nicht anfangen."