Thüringens größte überdachte Freilicht-Bühne steht kurz vor der Eröffnung. Wie geplant soll die Seestern-Panorama-Bühne bei Zeulenroda am 27. Mai mit einem Konzert der Vogland-Philharmonie eingeweiht werden.

Noch sind die Sitzplätze nicht montiert. Am 27. Mai 2017 soll die Seebühne eröffnet werden. Bildrechte: MDR/Ulrich Braumann

Verläuft der Bau der Bühne am Zeulenrodaer Meer zeitlich wie vorgesehen, sieht das finanziell anders aus. Die Kosten stiegen um etwa 100.000 Euro auf rund 3,15 Millionen Euro, sagte Bürgermeister Steffen Weinlich (parteilos) MDR THÜRINGEN am Dienstag bei einer Baustellenbesichtigung.



Die Mehrkosten seien durch eine windbeständigere Dachkonstruktion und die Erweiterung der Sitzplätze von ursprünglich 976 auf 999 Sitze entstanden, erläuterte er. Laut Weinlich gehören aber auch Bootssteg, Wanderparkplatz, Spielplatz sowie die neu angelegte Liegewiese und der Strandbereich zu den Gesamtkosten. Das Projekt sei von der Thüringer Landesentwicklungsgesellschaft, dem Wirtschaftsministerium, der Stadt Zeulenroda und privaten Unternehmern gefördert worden.



Fast 1.000 Zuschauern sollen in der überdachten Bühne künftig Konzerte und Veranstaltungen geboten werden. Das gesamte Publikum hat dann freie Sicht auf das Zeulenrodaer Meer. Während der Veranstaltungen werde entlang des barrierefreien Panorama-Weges eine Fanmeile mit Imbissbuden errichtet, sagte der Direktor des Bio-Seehotels Marco Lange MDR THÜRINGEN. Auch der Biergarten des Hotels direkt neben der Seebühne sei erweitert worden.