Nach einem offenen Brief junger Frauen wollen Jenaer Clubbetreiber stärker gegen sexuelle Belästigung vorgehen. Das sagten die Clubvertreter bei einem Treffen mit den Initiatorinnen des Briefes am Dienstag zu. Nach Mitteilung der Stadt sei den Clubs das Problem sexueller Belästigung in ihren Einrichtungen bekannt. Zu den Tätern könne nur eines verallgemeinert werden: Je mehr Alkohol, umso mehr falle die Hemmschwelle. Laut Mitteilung wiesen die Betreiber daraufhin, dass Übergriffe dem Sicherheitspersonal und dem Barpersonal gemeldet werden können. Nur diesen Hinweisen könne dann gefolgt werden. Dann müsse konsequent durchgegriffen werden.

Alina Sonnefeld und sechs weitere Frauen verfassten den offenen Brief. Bildrechte: Alina Sonnefeld

Die Hemmschwelle, einen Übergriff zu melden, sei aber hoch. Auch wenn oft Frauen zum Personal gehören - keiner spreche gerne mit Fremden über das Thema sexuelle Belästigung. Auch eine der betroffenen Frauen hatte eingeräumt, dass sie sich nach den Übergriffen nie an den Sicherheitsdienst der Clubs gewandt hat. Der Grund: Sie hatte die Befürchtung, nicht ernst genommen zu werden. Bei dem Treffen am Dienstag sei deshalb vereinbart worden, verstärkt für ein Klima zu sorgen, in welchem Übergriffe tabu sind. Dazu würden verschiedene Ideen geprüft.



In dem offenen Brief prangerten Frauen sexuelle Belästigung in alternativen Clubs an. Das Schreiben ging unter anderem an das "Kassablanca" und den "Rosenkeller". In dem Schreiben heißt es unter anderem: "Ab einer bestimmten Uhrzeit werde ich oft gegen meinen Willen angefasst, geküsst, belästigt. ... Das Problem gibt es nicht nur bei euch [gemeint sind die alternativen Clubs, die Redaktion], aber ich glaube, dass ich bei euch auf Gehör treffe."