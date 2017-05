Nicht nur die Künstlerbetreuung ist bei den Songtagen Chefsache. Am Anfang haben Daniel und Stefan die Plakate noch selber gedruckt und geklebt. Seit 2014 arbeiten die zwei mit Simone Dake in ihrer eigenen Veranstaltungsagentur zusammen. Laura Künzel unterstützt das Team als Vierte im Bunde. Die Abläufe wurden professioneller, aus anfangs vier Veranstaltungsorten wurden elf. Von den 19 Konzerten sind dieses Jahr zehn ausverkauft. Trotzdem haben sich die Organisatoren entschlossen aufzuhören. Auch erfolgreiche Konzepte sollten überdacht werden, so Daniel Zein. Das ginge am besten bei einer Pause. "Wir gehen raus mit einer positiven Message. Die Songtage sind erfolgreich gewesen und das ist auch dem Publikum zu verdanken. Es geht was in Gera und das wird auch so bleiben, dafür gibt es genügend, die da mitgemacht haben und die sich auch an den Songtagen orientieren um weiter Kultur in Gera zu machen", so Zein.