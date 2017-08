Etwas weiter unterhalb des Hotels vermietet Steffen Cibis von einem Steg aus Motorboote. Der Bootsvermieter stellt sich während des Festivals eher auf ruhige Tage ein. "Das Festival ist für uns kein Umsatzgewinn, im Gegenteil, wir verleihen weniger Boote", sagt Cibis. "Denn es ist ein ganz anderes Publikum, der normale Tagestourist fehlt uns." Viele, die wollten, kämen wegen der vielen Absperrungen gar nicht in die Stadt. Und viele Gäste würden Saalburg an den Festivaltagen eher meiden. Die Innenstadt sei während des Festivals wie leer gefegt, sagt er und scherzt: "Sie können sich am Tag auf die Straße legen und schlafen."



Der Reeder Reinhard Köchel, der sein großes Ausflugsboot, die MS Gera, schon seit Jahren für die Sonne Mond Sterne-Besucher zum Partyboot umbaut, sieht das Open-Air-Festival inzwischen kritisch. Mit dem Partyboot mache er nicht mehr Umsatz als an normalen Sommerwochenenden auch. Er sagt: "Ich finde, das Festival hat mittlerweile eine Größe erreicht, die für Saalburg nicht mehr erträglich ist". Denn: Schon zwei Wochen vor dem Festival beginne der Aufbau am See. Bis zu einer Woche danach müsse der Müll aufgesammelt werden. "Danach sind die Wiesen rund um den See braun - und das in der sommerlichen Hauptreisezeit."