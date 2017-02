In Gera wird am Mittwoch das 125-jährige Straßenbahnjubiläum des Verkehrsbetriebes GVB gefeiert. Seit dem 22. Februar 1892 fährt eine elektrisch betriebene Straßenbahn durch die Stadt und ist damit nach Halle die zweitälteste in ganz Deutschland. Bis 1963 sind auf den Straßenbahngleisen auch Güter transportiert worden. So gelangte unter anderem Kohle zu den Fabriken und Fertigprodukte zu den Bahnhöfen.

Nach der Wende hätten viele marode und verschlissene Gleise erneuert werden müssen, sagte GVB-Projektleiter Norbert Reinhold MDR THÜRINGEN. Zwischen 2002 und 2006 sei für weit mehr als 50 Millionen Euro das Schienennetz mit dem Ausbau der Stadtbahnlinie 1 auf insgesamt drei Strecken erweitert worden. Die neue Linie verbinde seit mehr als zehn Jahren die Stadtteile Zwötzen und Untermhaus. So könnten die wichtigsten innerstädtischen Ziele staufrei und umweltfreundlich erreicht werden, so Reinhold. Der Fahrgastverband Pro Bahn habe den GVB mit dem Fahrgastpreis 2008 für die hervorragende Verknüpfung der Straßenbahn an drei Bahnhöfen beziehungsweise Haltepunkten ausgezeichnet. So gibt es am Geraer Hauptbahnhof zum Beispiel eine zentrale Umsteigestelle zwischen der Stadtbahnlinie 1 und den Bahn- und Buslinien.