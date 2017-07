Ausschlaggebend seien die Kosten gewesen, so Staatsekretär Möller. Zwar habe ein Gutachten aus dem Jahr 2011 ergeben, dass die Kosten für Abriss oder Sanierung in etwa gleich hoch seien. In dem Gutachten sei aber nicht berücksichtigt worden, dass ein Abriss wegen zu erwartender Einsprüche und eines langes Planungsvorlaufs bis zu zehn Jahre dauern könnte. So lange werde die marode Talsperre ohne eine teure Notsicherung aber nicht mehr durchhalten.