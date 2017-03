Drei Stunden kostenfreies WLAN und ein Gutschein für einen kostenfreien Burger - mit dieser Plakatwerbung in Räumen der Stadtverwaltung Gera mit Publikumsverkehr haben Studenten jetzt versucht, Smartphone-Nutzer in die Falle zu locken. Hinter einem Drucker versteckten sie einen kleinen Computer, der ein frei zugängliches WLAN aussendete. Nicht das IT-System der Stadtverwaltung als großes Ganzes war das Ziel, sondern Angestellte und Kunden mit ihren Smartphones. "Surf and eat in Gera": Mit diesem Plakat warben die Studenten für ihr WLAN - und kamen an die Daten auf der Leinwand im Hintergrund, Bildrechte: Franziska Heymann

"Viele lassen aus Faulheit das WLAN an, wenn sie das eigene Haus verlassen. So können Daten abgegriffen werden, wenn man in ein offenes WLAN gerät", erklärt Patrick Dörr, Informatik-Student der Hochschule Gera-Eisenach. Auch über die eingeschalteten GPS- und Bluetooth-Empfänger an den Geräten können sensible gezogen werden. Mit der Aktion im Rathaus wollten die Studenten zeigen, welche Gefahren durch moderne Kommunikationsmittel auftreten können. Über die Metadaten, die bei jedem Klick im Internet mitgesendet werden, können Datendiebe zahlreiche Informationen über den Handybesitzer sammeln - von der aufgerufenen Internetseite über die Art des Geräts bis hin zu Passwörtern. Das ist dann beispielsweise bei Bankdaten besonders gefährlich.

Für die Studenten war das Experiment ein Praxistest - aber auch die Stadtverwaltung Gera hat von der Aktion profitiert. Laut IT-Chef Steven Müller will die Stadt ihre Mitarbeiter nun sensibilisieren. Viele waren schon bei dem Test der Studenten hellwach: Gleich 15 Mitarbeiter der "Test-Abteilung", in der die WLAN-Falle installiert war, haben sich ob der dubiosen Plakat-Werbung bei ihrer Chefin gemeldet. Statt der geplanten zweitägigen Testaktion war das Experiment darum schon nach einem Tag beendet. "Gefährdung entsteht nicht, weil technische Sicherungsmechanismen überwunden werden - sondern durch das Ausnutzen menschlicher Schwachstellen, das Überlisten von Nutzern. Die geben durch bestimmte Anreize vertrauliche Informationen preis, die dann Angriffe erlauben", sagt IT-Chef Müller.

Datenklau ist gerade für Gera spannend, weil sich die Stadt an dem Pilotprojekt Freifunk beteiligt. Freifunk ist ein frei verfügbares und unabhängiges Bürgernetz, bei dem Privatpersonen ihre WLAN-Router anderen zur Verfügung stellen. In Gera ist Freifunk schon rund um das Rathaus, aber auch beispielsweise im Theater, nahe der Stadtbibliothek oder am Kultur- und Kongresszentrum verfügbar. Wer dort das WLAN an seinem Smartphone, Tablet oder Notebook anschaltet, kann das Freifunk-Netz kostenfrei nutzen.