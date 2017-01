Nach einer Demonstration des rechten Thügida-Bündnisses in Saalfeld sind am Montagabend drei Menschen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, wurden nach der Demonstration drei Thügida-Anhänger auf dem Heimweg angegriffen. Einer von ihnen habe schwere Verletzungen erlitten. Die Polizei ordnete die Angreifer der linken Szene zu. Einer von ihnen soll einen am Boden liegenden Menschen gegen den Kopf getreten und ihm so schwere Verletzungen zugefügt haben. Die Polizei hat den Mann festgenommen. Gegen ihn wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt, gegen weitere Beschuldigte wegen Körperverletzung.