In Zeulenroda-Triebes (Kreis Greiz) sind bei einem Unfall an einem Bahnübergang zwei Menschen getötet worden. Nach Angaben der Landeseinsatzzentrale saßen sie in einem Auto, das an einem Bahnübergang im Stadtteil Triebes von einer Regionalbahn erfasst und rund 100 Meter mitgeschleift wurde. Der Unfall ereignete sich am Mittwochabend kurz vor 18 Uhr. Die Bahnstrecke zwischen Gera und Zeulenroda in Ostthüringen ist gesperrt. Nähere Angaben lagen noch nicht vor.



Die Unfallstelle in Triebes Bildrechte: MDR/Arne Schein