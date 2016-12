Der nach einem Gewaltverbrechen in Unterwellenborn gesuchte Mann ist offenbar in Südthüringen oder Nordbayern unterwegs. Wie ein Polizeisprecher MDR THÜRINGEN am Donnerstag sagte, wurde der gesuchte rote Peugeot 306 des Mannes mit dem Kennzeichen AP-DJ 7 am Mittwoch zwischen 16:30 und 17 Uhr von mehreren Zeugen im Kreis Hildburghausen gesehen. Die Polizei gehe deshalb davon aus, dass sich der 35 Jahre alte Verdächtige noch in Thüringen oder in Franken aufhalten könnte, so der Sprecher.