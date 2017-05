Nach Unwetter in Ostthüringen Entgleister Zug blockiert Bahnstrecke

Starke Regenfälle hatten am Freitagabend vor allem in Ostthüringen auch Straßen überschwemmt. In einigen Ortschaften habe das Wasser bis zu 50 Zentimeter hoch gestanden, sagte ein Polizeisprecher. In Gräfenthal im Kreis Saalfeld-Rudolstadt wurde die Straße unterspült, sie musste gesperrt werden. In Pflanzwirbach liefen Keller voll. In einem Einkaufsmarkt im Königsee lösten sich Platten vom Dach. Die Kunden hätten den Markt rechtzeitig verlassen können, teilte die Polizei mit.