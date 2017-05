Auch in Unterköditz, Rottenbach und Sitzendorf wurden Straßen überschwemmt. Besonders betroffen war die Gemeinde Uhlstädt-Kirchhasel. Dort kamen 60 Feuerwehrleute zum Einsatz. Im Rudolstädter Ortsteil Pflanzwirbach wurde ein Friedhof überflutet. Auch die Bundesstraße 88 war betroffen. Am Ortseingang Rudolstadt war von Jena kommend die Straße wegen großer Äste blockiert. Dem Sprecher zufolge waren außerdem in Rudolstadt Bäume auf parkende Autos gestürzt. Ein Mitarbeiter des Umweltamtes wurde informiert.

Auch im benachbarten Saale-Orla-Kreis musste die B281 zwischen Krölpa und dem Abzweig Könitz wegen Überflutungen und Schlammmassen gesperrt worden. Im Saale-Holzland-Kreis wurde die Straße zwischen der A9 an der Abfahrt Hermsdorf-Süd und Tautendorf gesperrt. Dort sind Bäume umgestürzt. Auch in Gumperda haben die Regenmassen die Straße innerhalb weniger Tage erneut unpassierbar gemacht. In Stadtroda stand der Amtsplatz komplett unter Wasser.

Laut Unwetterzentrale blitzte es mehr als 33.000 mal innerhalb einer Stunde. Nachdem Jena am Donnerstag mit 30,9 Grad Spitzenreiter bei den sommerlichen Temperaturen war, führte Jena am Freitag die Liste mit dem meißten Regenwasser an. Laut MDR-Wetterstudio fielen innerhalb von einer Stunde 32,3 Liter Wassern pro Quadratmeter. Die Feuerwehr Jena registrierte zahlreiche Notrufe. Nach eigenen Angaben waren alle Feuerwehren im Einsatz. Betroffen waren vorallem Jena-Lobeda, Zwätzen und Altlobeda - aber auch Wogau und Winzerla.



An zweiter Stelle der heftigsten Regengüsse steht Uhlstädt-Kirchhasel (Kreis Saalfeld-Rudolstadt) mit 31,5 Litern, gefolgt von Bucha bei Jena (Saale-Holzland-Kreis) mit rund 29 Litern. Dort gab es zudem heftige Hagelschauer mit Taubenei großen Hagelkörnern. Auch in Weimar und Apolda gab es reichlich Regen. Den Angaben nach wurden dort jeweils 25 Liter pro Quadratmeter innerhalb einer Stunde registriert. Erst am Donnerstag hatte ein Unwetter in Thüringen für Großalarm gesorgt. Vorallem der Landkreis Sömmerda war betroffen.