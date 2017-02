Bei Weida in Ostthüringen Zwei Tote bei Unfall auf "Fortuna"-Kreuzung

Bei Weida sind am Montag bei einem schweren Verkehrsunfall zwei Menschen ums Leben gekommen. Das teilte eine Polizeisprecherin MDR THÜRINGEN mit. An der sogenannten Fortuna-Kreuzung waren am Mittag ein Lastzug und ein Pkw zusammengestoßen. Das Auto wurde teilweise unter dem Lastwagen begraben. Zwei Insassen kamen dabei ums Leben.