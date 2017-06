Der Uranbergbau-Sanierer Wismut hat in Ostthüringen ein weiteres Etappenziel erreicht: 25 Jahre nach Beginn der Arbeiten sind die Absetzbecken voller radioaktiver und arsenhaltiger Schlämme abgedeckt. Der letzte - symbolische - Quadratmeter wurde am Sonnabend auf dem Becken in Culmitzsch im Kreis Greiz mit Sand, Kies und Haldenmaterial aus der Region bedeckt. Damit die Deckschicht stabil bleibt, wurden darunter Vlies und andere Geotextilien verlegt. Der "Deckel" soll verhindern, dass bei Trockenheit belasteter Staub weggeweht wird oder Niederschläge radioaktive Partikel oder Schwermetalle auswaschen.

Culmitzsch war die größte der vier Schlammdeponien, in die während des Uranbergbaus in der Region zu DDR-Zeiten riesige Mengen belasteter Rückstände gepumpt worden waren. Der Schlamm fiel bei der Aufbereitung des geförderten Uranerzes an. In bis zu 70 Metern Tiefe lagern in den Spülteichen rund 155 Millionen Kubikmeter feinkörniger Schlamm. Allein für die Abdeckung des 260 Hektar großen Beckens in Culmitzsch wurden 18 Millionen Kubikmeter Material aufgebracht. Die Wismut GmbH spricht von einer Zwischenabdeckung. Erst nach der Endabdeckung mit ortstypischen Böden wird die Deponie begrünt.