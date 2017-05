An dem Zugunglück in der vergangenen Woche in Zeulenroda-Triebes ist offenbar die 67-jährige Autofahrerin Schuld gewesen. Das haben nach Angaben der Staatsanwaltschaft Gera Zeugenaussagen ergeben. Demnach sei die Frau auf die Gleise gefahren obwohl die Warnleuchten blinkten. Die Frau geriet offensichtlich zwischen die Schranken.