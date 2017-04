Landesbischöfin Ilse Junkermann und Bischof Ulrich Neymeyr bei der Sonderausstellung "Ketzer, Spalter, Glaubenslehrer - Luther aus katholischer Sicht", bei der sie sich die Schirmherrschaft teilen. Bildrechte: Stiftung Lutherhaus Eisenach/Sascha Willms

Der katholische Erfurter Bischof Ulrich Neymeyr bezeichnete Ostern als ein "Fest des Vertrauens", denn der Glaube an die Auferstehung sei eine "große Vertrauensübung". Indem man Menschen vertraue, lerne man sie kennen, so der Bischof. Deshalb seien Glauben und Vertrauen Geschwister. Für viele Menschen sei Ostern aber auch ein Familienfest. Fast alle Menschen sehnten sich nach einer Familie, in der sie einander vertrauen könnten. Neymeyr rief dazu auf, sich an Ostern für die Menschen Zeit zu nehmen, denen man vertraue und die man liebe.



Bischöfin Ilse Junkermann von der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland (EKM) erklärte, die Osterbotschaft lasse Menschen "mitten in der Welt des Todes auf den Weg des Lebens gehen, sich einzusetzen für Frieden und Mitmenschlichkeit. "Zudem setze Ostern Menschen in Bewegung zu anderen, denen es übel ergehe, zu Kranken, Flüchtlingen, Kindern in Armut und Obdachlosen. Ostern lasse hoffen, dass das Leben stärker sei als der Tod. Die Auferstehung lasse sich nicht beweisen und sei wie viele wichtige Dinge im Leben unsichtbar: "Auch Vertrauen und Liebe sind unsichtbar. Aber sie sind da. Sie wirken." So wirke auch die Osterbotschaft.