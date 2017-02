Der AfD-Bundesvorstand will ein Parteiausschlussverfahren gegen den umstrittenen Thüringer Landesvorsitzenden Björn Höcke einleiten. Wie die Partei mitteilte, wurde der Beschluss am Montagmorgen in einer Telefonkonferenz mit Zweidrittelmehrheit gefasst.

Thüringer Landesschiedsgericht muss entscheiden

Die Thüringer AfD bestätigt den Beschluss des Bundesvorstands, ein Parteiausschlussverfahren gegen Landeschef Björn Höcke einzuleiten. Parteisprecher Torben Braga sagte MDR THÜRINGEN am Montag, der Bundesvorstand müsse den Parteiausschluss beim Thüringer Landesschiedsgericht beantragen. Wenn es Zweifel an dessen Entscheidung gebe, gehe der Fall ans Bundesschiedsgericht. Das Landesschiedsgericht bestehe aus drei Parteimitgliedern, deren Namen Braga nicht nennen wollte. Anders als früher gehöre ein Wahlkreismitarbeiter Höckes dem Gericht inzwischen nicht mehr an, versicherte Braga.

Höcke bedauert Beschluss

Thüringens AfD-Chef Björn Höcke bedauert den Beschluss des Bundesvorstands, gegen ihn ein Parteiausschlussverfahren einzuleiten. Höcke erklärte am Montag in einer Pressemitteilung, er sei in tiefer Sorge um die Einheit der Partei. Er sei davon überzeugt, weder gegen die AfD-Satzung noch gegen die Grundsätze der Partei verstoßen zu haben.

"Nach eingehender juristischer Prüfung"