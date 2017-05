Die Tierrechtsorganisation Peta hat Strafanzeigen gegen sieben Thüringer Schweinemastbetriebe wegen Tierquälerei erstattet. Die Betriebe liegen im Weimarer Land, im Landkreis Greiz, im Kyffhäuserkreis und im Unstrut-Hainich-Kreis. Peta-Aktivisten filmten nach eigenen Angaben in der Schweinemastanlage im Weimarer Land "zahlreiche kranke und verletzte Tiere, die in verdreckten Buchten untergebracht waren". Das zuständige Veterinäramt in Apolda konnte jedoch keinerlei Verstöße gegen das Tierschutzgesetz feststellen.

Verdeckte Ermittlungen Petas

Verletztes Schwein in einem Schweinemast-Mitgliedsbetrieb der "Initiative Tierwohl" im Weimarer Land - aufgenommen von Peta-Aktivisten. Bildrechte: Peta Edmund Haferbeck, Leiter der Wissenschafts- und Rechtsabteilung von Peta, sagte MDR THÜRINGEN, Peta-Aktivisten seien bereits in der Nacht vom 8. auf den 9. März in die besagte Schweinemastanlage eingedrungen, um die dortigen Zustände zu dokumentieren. Veterinäramtsleiter Stefan Kleinhans sagte MDR THÜRINGEN, tags darauf habe sich das Veterinäramt gemeinsam mit der Kripo vor Ort umgesehen. Dabei seien weder verletzte noch kranke Tiere vorgefunden worden. Die Strafanzeigen erstattete Peta dann nach eigenen Angaben am 28. April bei den jeweils zuständigen Staatsanwaltschaften. In der Anzeige gegen den Schweinemastbetrieb im Weimarer Land, die MDR THÜRINGEN vorliegt, werden dem Betreiber tierschutzwidrige Zustände und Verstöße gegen tierschutzrechtliche Vorschriften vorgeworfen. Viele Tiere seien verletzt oder krank, heißt es darin.

Betriebe sind Mitglieder der "Initiative Tierwohl"

Peta hat in den sieben Thüringer Mastbetrieben nach eigenen Angaben zwischen Oktober 2016 und April 2017 Missstände festgestellt und dokumentiert. Mindestens vier der von Peta angezeigten Betriebe sind nach Darstellung der Organisation Mitglied der "Initiative Tierwohl", einem Branchenbündnis aus Landwirtschaft, Fleischwirtschaft und Vertretern des Lebensmittelhandels. Seit zwei Jahren zertifiziert die Initiative Produkte von Rewe, Edeka, Lidl, Aldi, Netto, Wasgau, Real sowie Penny und wirbt mit artgerechter Haltung von Nutztieren. Die "Initiative Tierwohl" wollte auf Anfrage von MDR THÜRINGEN nicht mitteilen, welche der beschuldigten Thüringer Schweinemastbetriebe Mitglied der Initiative sind. Zur Begründung hieß es, das sei aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht möglich. Die Initiative werde jedoch die beschuldigten Betriebe vor Ort durch unabhängige Gutachter überprüfen lassen. Sollten Verstöße gegen den Tierschutz festgestellt werden, dann werde über einen eventuellen Ausschluss des betroffenen Betriebes entschieden.

Peta und "Initiative Tierwohl" in der Kritik

Kreative, aber auch aggressive Kampagnen: Die Methoden der Tierschutzorganisation Peta sind auch umstritten. Bildrechte: dpa Sowohl Peta als auch die "Initiative Tierwohl" stehen in der Kritik. Umstritten sind vor allem Petas verdeckte Ermittlungsmethoden und aggressive Kampagnen. So posierten auf Plakaten zu "Das ist der Rest von Ihrem Pelz" Prominente mit dem gehäuteten Kadaver eines Fuchses, um gegen die Pelzindustrie zu demonstrieren. Die Internationale Rassehunde- und Rassekatzenschau an diesem Wochenende in Erfurt bezeichnete Peta in einer Pressemitteilung als "Rassenwahn", der bei Menschen ebenso falsch sei wie bei Tieren. Der "Initiative Tierwohl" werden Verbrauchertäuschung und Betrug vorgeworfen. Der Tierschutzbund entzog dem Siegel seine Unterstützung. Präsident Thomas Schröder sagte in einem Zeitungsinterview, so schaffe man keinen nachhaltigen Tierschutz im Stall.

Peta ist die englische Abkürzung für "People for the Ethical Treatment of Animals" - zu deutsch: "Menschen für den ethischen Umgang mit Tieren". Peta ist nach eigenen Angaben mit fünf Millionen Unterstützern - davon rund eine Million in Deutschland - die größte Tierrechtsorganisation der Welt und setzt sich für die Abschaffung der Massentierhaltung zum Zweck der Gewinnung von Fleisch, Milch, Eiern, Leder, Fellen und Pelzen ein. Die Organisation mit Stammsitz in den USA ist als gemeinnützig anerkannt und daher von Steuern befreit.