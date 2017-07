Nach den G20-Krawallen in Hamburg fordert die Gewerkschaft der Polizei (GdP) in Thüringen eine zusätzliche Waffe für die Bereitschaftspolizei. Konkret sprach sich GdP-Landeschef Kai Christ in der Zeitung "Freies Wort" für eine Waffe aus, die sogenannte Pepperballs verschießt. Diese Geschosse sind mit Pfefferstaub gefüllt, die beim Aufprall zerplatzen und den Reizstoff als Wolke freisetzen. Es handelt sich um denselben Wirkstoff wie in den Pfefferspraydosen, die die Polizei in Hamburg massiv eingesetzt hatte.

Thüringer Bereitschaftspolizei im Einsatz - hier bei einer Demonstration 2015 in Jena. Bildrechte: dpa