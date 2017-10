Rußrinden-Krankheit Neuer Baum-Pilz auch für Mensch und Tier schädlich

In Thüringen ist eine neue Baumkrankheit aufgetaucht. Horst Sproßmann vom ThüringenForst sagte MDR THÜRINGEN, dass eine Ahorn-Aufforstung in Nordthüringen von der Rußrinden-Krankheit betroffen ist. Der Befall wird durch einen Schimmelpilz (Cryptostroma corticale) ausgelöst, der auch für Menschen und Tiere Folgen haben kann. Die Pilzsporen werden durch Luftzug und Wind verteilt und können beim Einatmen Reizhusten, Atemnot sowie Fieber auslösen, Lungenbläschen können geschädigt werden. Die Beschwerden treten sechs bis acht Stunden nach dem Kontakt mit den Sporen auf. Sie dauern in der Regel nur wenige Stunden.

Bei befallenen Bäumen platzt die Rinde ab. Bildrechte: Mathias Stürtz/ThüringenForst Zur Gesundheitsgefahr durch den Pilz heißt es ausdrücklich, dass die Wirkung für Menschen wesentlich harmloser sei als die des Eichenprozessions-Spinners. Der Kontakt mit den Härchen der Raupen kann Bronchitis und Reaktionen bis hin zum allergischen Schock auslösen.



Beim Rußrinden-Befall sind Forstarbeiter aus Arbeitsschutzgründen aufgefordert, eine besondere Schutzkleidung zu tragen - unter anderem einen Atemschutz. Die befallenen Bäume müssen gerodet werden, ihr Holz darf wegen der Sporen nur abgedeckt transportiert werden. Es darf auch nicht als Brennholz verkauft werden.

Die Rußrinden-Krankheit Erkennbar ist die Rußrinden-Krankheit durch aufgeplatzte Rinde, unter der schwarze Pilzteppiche sitzen. Blätter welken, die Kronen werden licht. Die befallenen Bäume sterben langsam ab - der Prozess kann sich über Jahre hinziehen. Bisher gibt es kein Mittel, den Pilz zu bekämpfen. Trockenheit macht Bäume anfällig für diese Pilzerkrankung

Der Pilz wurde erstmals 2005 in Baden-Württemberg festgestellt. Nach Angaben von Thüringen-Forst gab es seitdem auch Meldungen in Hessen und Nordrhein-Westfalen. Seine Verbreitung wird mit dem Klimawandel begründet. Bäume würden häufiger infiziert, wenn sie durch Wassermangel und große Hitze schon gestresst seien, heißt es. Daher lässt sich der Befall vorbeugen, indem Ahorne vor allem in den ersten Jahren mit ausreichend Wasser versorgt werden.

Zu Beginn der Erkrankung zeigen sich auf der Rinde dunkle Verfärbungen. Bildrechte: Mathias Stürtz/ThüringenForst Der Thüringer Befall wurde in einem Privatwald entdeckt. Der Besitzer habe sich an die Landesanstalt gewandt, um die Ursache für die Veränderungen in seinem Ahornbestand zu ergründen. Die etwa 0,5 Hektar große Schonung ist den Angaben nach eingezäunt, eine direkter Zugang für Spaziergänger deshalb nicht möglich. Mitte Oktober wollen die Waldschutzexperten vom ThüringenForst ein Konzept erstellen, was mit der betroffenen Schonung passieren soll.