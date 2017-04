Wolf Biermann im Dezember 2016 bei MDR THÜRINGEN, hier mit Chefredakteur Matthias Gehler Bildrechte: MDR/Karsten Heuke

Der heute 80-jährige Biermann hatte den Machthabern in der DDR mit poetisch-subversiven Texten die Stirn geboten. Daraufhin wurde er 1976 ausgebürgert - er durfte nach einem Konzert in Köln nicht in die DDR zurückkehren. Diese Ausbürgerung sei eines der prägendsten Ereignisse für die DDR-Opposition und Initialzündung für eine zunehmend offene Kritik am SED-Regime gewesen, hieß es in der Erklärung des Kuratoriums Deutsche Einheit vom Freitag.