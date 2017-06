Verdienste um deutsche Einheit Wolf Biermann erhält Point-Alpha-Preis

Hauptinhalt

Er ist einer der bekanntesten und profiliertesten politischen Künstler des Landes: Wolf Biermann. Der Liedermacher erhält am Samstag den Point-Alpha-Preis. Das Kuratorium sieht in ihm einen "leidenschaftlichen Streiter für Frieden und Freiheit". Der Preis wird in der Gedenkstätte Point Alpha an der hessisch-thüringischen Grenze vergeben.